Dass die Nachfrage nach E-Autos und Hybridfahrzeugen steigt, wird auch in der Stadt Landau und im Landkreis SÜW deutlich. Wie die Kreisverwaltung auf Anfrage der RHEINPFALZ mitteilt, waren zum Ende des vergangenen Jahres in der Stadt Landau mit 775 mehr als drei Mal so viele E-Autos zugelassen als im Jahr 2020. Damals hatten noch 210 E-Autos ein Landauer Kennzeichen. Im Kreis SÜW ist die Entwicklung ähnlich. Waren 2020 rund 500 E-Autos zugelassen, hatten Ende 2022 mehr als 1800 Wagen einen Elektroantrieb. Auch der Bestand an Hybridfahrzeugen hat sich in dieser Zeit deutlich erhöht. Aus den Zahlen der gemeinsamen Zulassungsstelle von Stadt und Land geht hervor, dass es Ende vergangenen Jahres in Landau fast 1500 Wagen solcher Modelle gab, im Landkreis SÜW wurden rund 2890 Hybridautos gezählt. Ende 2020 waren es 629 beziehungsweise 1176. Damit decken sich die Entwicklungen in der Südpfalz mit der jüngsten Nachricht des Statistischen Landesamtes. Es hatte gemeldet, dass im Vorjahr erstmals mehr Hybrid- und Elektroautos zugelassen wurden als Verbrenner. Sie machten 53 Prozent der 137.007 in Rheinland-Pfalz neu zugelassenen Fahrzeuge aus.