Wo es besonders viel Neuschnee in der Pfalz gab und wie es jetzt weitergeht

Laut Wetterexperte Christian Müller vom Wetterbüro „Klima-Palatina“ in Maikammer setzt sich in der Pfalz in den nächsten Tagen die relativ kalte Winterwitterung fort. Müller verrät auch, wo es am Wochenende am kältesten und wo die Schneedecke am dicksten war. Zum Artikel

Angriffe auf Polizisten: „Das brennt sich tief in die Festplatte ein“

Seit November ist Marco Weißgerber Leiter der Polizeiinspektion 1. Der Südpfälzer ist nun Chef von über 100 Beamten. Warum ihm eine Fehlerkultur wichtig ist, was er zur Gewalt gegen Einsatzkräfte sagt und wie er über Klimaaktivisten denkt, die sich auf Straßen festkleben, hat er Steffen Gierescher erzählt. Zum Artikel

Rotweinwanderung: Wintermärchen am Musikantenbuckel (mit Video)

Freinsheimer Rotweinwanderung im Schnee. Das kommt selten vor. Umso schöner, wenn sich tatsächlich der Wanderweg am Musikantenbuckel über Nacht in eine Schneelandschaft verwandelt. Die Besucher fanden“s toll. Sie kamen in Scharen. Viel zu tun hatte der Bauhof. Zum Artikel

Ruhe vor der Nosferatu-Spinne

Was tun, wenn Nosferatu-Spinnen zum ungeliebten Mitbewohner im Haus werden? Ein Friesenheimer Ehepaar nutzt ein Hausmittel, um die Tiere abzuschrecken. Eine Expertin gibt einen weiteren Rat. Zum Artikel

Schneeglatte Straßen: Mehrere Unfälle in Pfalz

In der gesamten Pfalz kam es am Wochenende durch den Wintereinbruch zu vielen Unfällen. Während es in den meisten Fällen bei Blechschäden blieb, wurde in der Westpfalz eine Person schwer verletzt Zum Artikel

Ansturm auf Kalmit: Polizei sperrt Zufahrt

Das Winterwetter lockt sehr viele Menschen auf die Kalmit bei Maikammer. Während am Samstag trotz des Andrangs alles noch in vernünftigen Bereichen blieb, hat die Polizei Edenkoben am Sonntagmittag die Reißleine gezogen. Zum Artikel

Zehn Tote bei Schüssen an chinesischem Neujahrsfest in USA

Kein Tag vergeht ohne Waffengewalt in den USA. Nun hat ein Schütze am Rande einer Feier zum chinesischen Neujahrsfest in Monterey Park, wo viele Menschen asiatischer Herkunft leben, das Feuer eröffnet. Zum Artikel

Natur bekommt ehemaliges Campinggebiet zurück

Seit Dezember läuft der Rückbau auf einem gut 7 Hektar großen Grundstück dass die Ortsgemeinde Waldsee vor einigen Monaten gekauft hat. Schon in wenigen Wochen soll das frühere Campinggebiet komplett geräumt sein. Insgesamt müssen dazu rund 350 Tonnen Bauschutt, 100 Tonnen Altholz und 500 Tonnen gemischtem Abfall abtransportiert werden. Zum Artikel

Bundeswehr-Waffen bei 49-jährigem Speyerer gefunden

Illegalen Verkauf von Ausrüstungsgegenständen der Bundeswehr werfen die Staatsanwaltschaften Frankenthal und Mannheim einem 49-jährigen Speyerer vor, dessen Wohnung am Donnerstag und Freitag durchsucht worden sei. Zum Artikel