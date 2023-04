Im Februar sind in Deutschland 167 Menschen bei Verkehrsunfällen ums Leben gekommen. Das teilte das Statistische Bundesamt am Freitag in Wiesbaden mit. Das waren 13 Tote mehr als im Februar des Vorjahres 2022. Die Zahl der bei Verkehrsunfällen verletzten Menschen lag bei etwa 21.600 und damit um fünf Prozent oder etwa 900 höher als im Vergleichsmonat des vorangegangenen Jahres.

Die beiden vergangenen Jahre waren durch die Coronapandemie beeinflusst, die aufgrund von Lockdowns und anderen Eindämmungsmaßnahmen unter anderem auch Auswirkungen auf das Verkehrsgeschehen hatte. Im Vergleich zum Februar 2020, dem letzten Vergleichsmonat vor Ausbruch der Pandemie, sank die Zahl der Toten und Verletzten nach Angaben des Bundesamts. Damals waren 24 Menschen mehr gestorben, die Zahl der Verletzten hatte um etwa 2700 oder rund elf Prozent höher gelegen. (afp)