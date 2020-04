In Freinsheim (Landkreis Bad Dürkheim) wurden wegen des Coronavirus sogar Kanalbauarbeiten verschoben. Aber nicht überall lauert Gefahr. Das Risiko, sich etwa durch Abwasser mit dem Virus zu infizieren, beurteilen Experten als sehr gering. Mitarbeiter in Kläranlagen dagegen bereiten sich trotzdem auf Not-Einsätze vor.

Dass die beauftragte Firma aus Kaiserslautern die Bauarbeiten an Kanalrohren in drei Straßen in der Stadt Freinsheim auf die Zeit nach den Osterferien verschob, hatte offensichtlich – anders als zunächst vermutet – doch nichts mit der Angst vor Ansteckung zu tun. Vielmehr, so meint der Leiter der verbandsgemeindeeigenen Werke in Freinsheim, Stefan Dachsteiner, hänge dies mit Personalengpässen durch Qurantäneauflagen zusammen.

Experten sind sich einig

Fachleute schätzen die Gefahr für Arbeiter im Kanal oder in Kläranlagen, sich mit Sars-CoV-2 zu infizieren, als sehr niedrig ein. Darin sind sich das Umweltministerium in Mainz, ein Virologe der Unimedizin der Landeshauptstadt, die Deutsche Vereinigung für Wasserwirtschaft (DWA) sowie Verantwortliche kommunaler Klärwerke in der Pfalz einig.

Forscher konnten genetisches Material des Coronavirus im Abwasser nachweisen. Es wird über den Stuhl von Infizierten ausgeschieden – jedoch laut WHO wird es nur bei wenigen in den Ausscheidungen gefunden. Über den Kanal kann das Virus in die Kläranlage gelangen. Dass es von dort auf neue Wirte, sprich Menschen, zurückgelangt, dafür spreche bislang nichts. Und zwar aus drei Gründen.

Wie wichtig die Verdünnung ist

„Bisher gibt es wissenschaftlich keinen Hinweis, dass sich das Virus bei Kontakt mit Abwasser auf den Menschen überträgt“, sagt der Virologe der Unimedizin in Mainz, Bodo Plachter. „Und es wird im Abwasser sehr stark verdünnt.“ Auf diesen Effekt verweist auch das rheinland-pfälzische Umweltministerium und erklärt zugleich: „Auch wenn theoretisch nicht völlig auszuschließen, so ist das Vorkommen von Expositionen oberhalb der Mindestinfektionsdosis beim Umgang mit Abwasser sehr unwahrscheinlich.“ Von einer Gefährdung der Beschäftigten sei nicht auszugehen.

Hülle oder nicht: Widerstandsfähigkeit von Viren

Ein weiterer Punkt: die Beschaffenheit des Virus. Der Covid-19-Erreger ist ein sogenanntes behülltes Virus und könne, schreibt das Ministerium auf Anfrage, die Reinigungsprozesse nicht so lange überleben wie etwa Viren ohne Hülle. Zu den unbehüllten gehören beispielsweise Noroviren. Diese sind ebenfalls hochinfektiös, aber sehr widerstandsfähig und führen zu schweren Durchfallerkrankungen.

Also alles halb so schlimm, was Corona im Abwasser betrifft? „Unsere Arbeiter leben generell mit einem gewissen Risiko“, sagt Peter Lubenau, „unabhängig von Corona“. Lubenau ist Vorsitzender des Landesverbands Hessen, Rheinland-Pfalz, Saarland der Deutschen Vereinigung für Wasserwirtschaft und Bürgermeister der Verbandsgemeinde Deidesheim (Landkreis Bad Dürkheim). Er weiß, wie in Kläranlagen gearbeitet wird.

Anweisung von ganz oben

Mitarbeiter, die an offenen Klärbecken Wasserproben nehmen, Becken reinigen oder an Stellen arbeiten, an denen Dreckwasser aufgewirbelt wird, tragen aus hygienischen Gründen generell Schutzkleidung und Gesichtsmasken. „Schützen ist das A&O“, so Lubenau. Das bestätigen auch andere kommunale Abwasserentsorger. Kläranlagen-Betreiber in Rheinland-Pfalz wurden jetzt noch einmal ausdrücklich auf die Arbeitsvorschriften des „Schlüsselpersonals“ in den „systemrelevanten“ Arbeitsbereichen, zu dem Wasser- und Abwasserversorgung zählen, schriftlich durch das Umweltministerium hingewiesen.

Weil die Abwasserentsorgung als so bedeutend eingestuft ist, haben viele Werke Arbeitsteams gebildet. Im wöchentlichen Wechsel lösen sich die Kläranlagen-Mitarbeiter ab: während die einen zu Hause sind, tun die anderen Dienst. Die Teams sollen so wenig wie möglich Kontakt zueinander haben: Das läuft in Schifferstadt und Deidesheim genauso wie in Freinsheim oder anderen Teilen der Pfalz. Für den Fall, dass eine Arbeitsgruppe einen Infizierten meldet und ausfällt, ist in Schifferstadt sogar vorgesehen, dass der andere Trupp am Arbeitsplatz schläft.

Für den Notfall: Schlafen am Arbeitsplatz

Damit sich keiner von ihnen mehr „draußen“ anstecken kann. „Wir haben Notbetten vorbereitet“, sagt der stellvertretende Leiter der Stadtwerke, Gerd Baumann. Die Mitarbeiter seien bereit und hätten dies sogar freiwillig angeboten. Im Notfall, so Baumann, müsste dies angeordnet werden. Das Gerücht, im Klärbetrieb lagerten schon Lebensmittel für die Versorgung im Ernstfall, kann er nicht bestätigen. Er lacht. „Nein, so weit ist es noch nicht.“

Info zur Sicherheit von Trinkwasser