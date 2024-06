Das Pfalztheater ist in großen finanziellen Schwierigkeiten, Tariferhöhungen und fehlende Einnahmen sorgen für ein Millionenloch. Zugleich gibt es einen Konflikt zwischen dem künstlerischen Leiter Johannes Beckmann und dem Träger, dem Bezirksverband mit Theo Wieder an der Spitze, um die künstlerische Ausrichtung des Hauses. Jetzt melden sich auch die Mitarbeiter des Theaters zu Wort – allerdings nur in einem anonymen Schreiben.

Absender des anonymen Schreibens, in dem das Direktorium angegriffen wird, sind „Die Ensembles und Gewerke des Pfalztheaters Kaiserslautern". Das impliziert – alle Mitarbeiter des Hauses. Aber wie das bei anonymen Schreiben so ist: überprüfen lässt sich das nicht. Doch worum geht es?