Die pfälzische Kultband „Die anonyme Giddarischde“ spielen am Samstag, 25. Juni, um 20 Uhr beim Flugplatzfest des Flugsportvereins Speyer (FSV). Am 25. und 26. Juni von 11 bis 18 Uhr lädt der Verein auf sein Gelände ein und bietet unter anderem Rundflüge über Speyer und Umgebung mit den Flugzeugen des Vereins an. Auch ein nach fast fünf Jahrzehnten wieder flugfähig gemachtes Segelflugzeug starte. Das Konzert der „Anonyme Giddarischde“ kostet 7 Euro, Einlass ab 19 Uhr.