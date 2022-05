Annweiler/Mainz. Am übernächsten Wochenende findet der Rheinland-Pfalz-Tag erstmals nach Annweiler wieder statt – in Mainz. Als letztmaliger Ausrichter darf die Trifelsstadt den großen Festumzug am Sonntag, 22. Mai, anführen.

„Ich freue mich, dass die Trifelsherolde unsere Stadt und Region vertreten werden“, kündigt Stadtbürgermeister Benjamin Seyfried an. Er selbst werden voran das Zugschild – die Plane mit den Helferunterschriften des Rheinland-Pfalz-Tags in Annweiler – mit weiteren Bannerträger präsentieren. Die Annweilerer Delegation macht sich an jenem Sonntag um 8.30 Uhr von den Stadtwerken in Annweiler auf den Weg nach Mainz. Es gibt noch wenige freie Plätze im 75er-Bus. Wer Interesse hat mitzufahren, kann sich bei Seyfried unter Telefon 0172 7660376 bis zum 18. Mai melden. Die Rückfahrt ist für 18 Uhr geplant. Der Umzug beginnt in Mainz um 13 Uhr und wird zeitversetzt im SWR-Fernsehen ab 15 Uhr übertragen. „Ich würde mich freuen, wenn viele Bürger unsere Trifelsherolde und die Abordnung der Stadt in Mainz begrüßen oder am Bildschirm zu Hause mitfeiern. Der Rheinland-Pfalz Tag in Annweiler war ein unvergessliches Erlebnis, und dies wollen wir in Mainz auch zeigen.“