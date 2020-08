[Aktualisiert 13.36 Uhr] Mit 95 Prozent haben die rheinland-pfälzischen Grünen Integrationsministerin Anne Spiegel (39) zur Spitzenkandidatin für die Landtagswahl am 14. März 2021 gewählt. Minutenlanger Applaus im Stehen folgte ihrer Vorstellungsrede. Bei den rheinland-pfälzischen Grünen ist so viel Emotion eine Seltenheit. Die Pfälzerin aus Speyer war ohne Gegenkandidatin angetreten und hat die Landesdelegierten in Idar-Oberstein in ihrer Vorstellung auf den Wahlkampf eingestimmt. Klimaschutz, Verdreifachung des Solarstroms, Verdopplung der Windkraft. „Ich verspreche euch bis zur Wahl unermüdlichen Einsatz.“ Das Ergebnis ist für Grünen-Verhältnisse ein sehr gutes. Vor fünf Jahren lag die Zustimmung für die damalige Frontfrau Eveline Lemke bei 75,8 Prozent. Wegen der Corona-Pandemie war der Parteitag vom Mai verschoben worden.

77 Prozent stimmen für Bernhard Braun

Der Ludwigshafener Bernhard Braun ist ohne Gegenkandidat mit 77 Prozent auf Platz zwei der Grünen-Landesliste für die Landtagswahl gewählt worden. Braun ist Fraktionschef der Grünen im Mainzer Landtag und mit 62 Jahren ein Urgestein der rheinland-pfälzischen Ökopartei. In seiner Vorstellung sagte er über die Mitbewerber: „Da gibt es eine SPD von gestern, die kämpft gegen eine CDU von vorgestern.“

Westpfälzer setzt sich gegen Landeschef durch

Mit knappen 51 Prozent der Stimmen hat sich der Grüne Landtagsabgeordnete Andreas Hartenfels (Kreisverband Kusel) auf dem vierten Platz der Landesliste gegen den Parteivorsitzenden Josef Winkler durchgesetzt. Hartenfels erhielt 100 Ja-Stimmen, Winkler 89.