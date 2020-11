Die rheinland-pfälzische Integrationsministerin Anne Spiegel (39) wird neue Umweltministerin von Rheinland-Pfalz und damit Nachfolgerin der zurückgetretenen Ulrike Höfken. Der Landesverband der Grünen und stellte Spiegel am Freitag in Mainz vor. Die Politikerin aus Speyer ist seit 2016 Ministerin für Integration, Familie, Frauen, Jugend und Verbraucherschutz. Davor war sie fünf Jahre lang integrationspolitische Sprecherin der Landtagsfraktion.

Höfken hatte am Mittwoch überraschend angekündigt, dass sie zum 31. Dezember von ihrem Amt zurücktreten werde, den Rückzug kündigte auch Staatssekretär Thomas Griese an. Die Spitze des Ministeriums stand seit September unter Druck, nachdem ein Urteil des Oberverwaltungsgerichts Koblenz dem Haus Willkür in der Beförderungspraxis bescheinigt hat. Es fehlte an Ausschreibungen und an beamtenrechtlich einwandfreien Beurteilungen. In der Folge kam heraus, dass von den rechtswidrigen Beförderungen 160 Stellen betroffen waren.

Die Co-Vorsitzende des Landesverbands, Misbah Khan, zollte Höfken und Griese Respekt. Die beste Option für die Besetzung des Umweltministeriums sei Anne Spiegel, sagte sie. Der Landesvorstand habe diesem Vorschlag einstimmig zugestimmt. Sie habe das vollste Vertrauen und die Rückendeckung der Partei.

