Die Lesung mit Ann-Kristin Tlusty am kommenden Samstag, 15. April, im Weinstraßencenter Grünstadt ist wegen zu geringer Nachfrage abgesagt worden. Eigentlich wollte die in Berlin lebende Autorin ihr Buch „Süß. Eine feministische Kritik“ vorstellen und anschließend darüber mit den Zuhörern diskutieren. Die bereits gekauften Tickets können in der Stadtbücherei Grünstadt, Turnstraße 11, zurückgegeben werden.