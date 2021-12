63 Eltern haben Ende vergangenen Jahres in einer Umfrage angegeben, dass sie an der Edesheimer Grundschule ein Ganztagesangebot in Anspruch nehmen würden. Damit die Einrichtung in der Südpfalz ab dem nächsten Schuljahr tatsächlich zur Ganztagsschule wird, sind verbindliche Anmeldungen nötig. Diese können bis zum 22. Dezember abgegeben werden. Es wäre die dritte Ganztagsschule in der Verbandsgemeinde Edenkoben.

