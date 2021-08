Wie hoch genau der Schaden an der Schiffsanlegestelle in Germersheim ist, muss ein Gutachter klären. Das sagt der Erste Beigeordnete Sascha Hofmann am Dienstagmorgen. Zusammen mit der Wasserschutzpolizei habe es eine Begehung gegeben, um sich den Schaden anzuschauen. Unter anderem sei ein Seil gerissen. Die Herstellerfirma der Anlegestelle sei informiert. Wann diese zur Reparatur komme, sei ungewiss. Sowohl Versicherung als auch die Rederei, deren Schiff den Schaden beim Ablegen am Sonntagmittag verursachte, wollen Gutachter schicken. Sicher ist, dass es für Passagierschiffe so lange Absagen geben müsse, so lange der Steiger nicht repariert sei. Am Sonntag hatte es beim Ablegen eines Fahrgastschiffs einen Fahrfehler gegeben, wodurch der Steiger beschädigt wurde.