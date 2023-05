Das U-Boot ist da

Über weite Strecken bestaunt und bejubelt ist der Ponton mit dem U-Boot U17 fürs Technik-Museum Speyer am Mittwochmorgen im dortigen Auwald angekommen. Nun folgt der nächste Kraftakt. Zum Artikel

Geht Outlet-Streit in eine weitere juristische Runde?

Der Rechtsstreit um die Sonntagsöffnungen im Zweibrücker Fashion Outlet könnte vom Bundesgerichtshof (BGH) ans Oberlandesgericht Zweibrücken zurückverwiesen werden. Zum Artikel

Daimler-Truck-Chef: „Ich möchte den Diesel nicht retten“

Wie sieht der Lkw in 20 Jahren aus? Martin Daum ist Chef des Dax-Konzerns Daimler Truck. Im Interview blickt er in die Zukunft – und sagt, was das für Wörth und Mannheim bedeutet. Zum Artikel

Korruptionsskandal Marcus Held: SPD sitzt auf Bestechungs-Geld

Der Ex-SPD-Bundestagsabgeordnete und Bürgermeister von Oppenheim, Marcus Held, ist rechtskräftig wegen Bestechlichkeit und Untreue verurteilt. 2014 und 2015 flossen Gelder an seinen SPD-Ortsverein. Das kann seine Partei teuer zu stehen kommen. Zum Artikel

Wiedereröffnung der Villa Ludwigshöhe verschiebt sich weiter

Die Sanierung der Villa Ludwigshöhe in Edenkoben dauert deutlich länger als geplant. Sollte das Ausflugsziel in der Südpfalz ursprünglich zur Sommersaison 2022 wieder geöffnet sein, wird der Kulturbetrieb voraussichtlich erst im Sommer kommenden Jahres wieder aufgenommen. Zum Artikel

Fehlende Kita-Plätze: Was Eltern erleben, die den Anwalt einschalten

In Ludwigshafen kann die Suche nach einem Kita-Platz für Eltern zum blanken Horror werden. Teils dauert es Jahre, bis eine Zusage erfolgt. Aber nicht alle Eltern nehmen das hin und schalten einen Anwalt ein. Welche Erfahrungen sie dabei machen und was insbesondere berufstätige Mütter und Väter ganz besonders ärgert. Zum Artikel

Ärger um Schießplatz: Auch in Ruhezeit 360 Schuss pro Stunde erlaubt

„Der Schießplatz der Amerikaner ist ziemlich laut“, hat Sascha Schmitt am RHEINPFALZ-Stand bei der „Redaktion vor Ort“ auf dem Einsiedlerhof berichtet, was gerade an Wochenenden die Ruhe störe.n Die Stadtverwaltung erklärt, wann – und wie oft – dort geschossen werden darf. Zum Artikel

Schauspiellegende: Helmut Berger gestorben

Der österreichische Schauspieler Helmut Berger ist tot. Er starb am Donnerstag im Alter von 78 Jahren in Salzburg, wie seine Agentur mitteilte. Verewigt wurde er vor allem durch Filme seines Lebensgefährten. Zum Artikel

Mit dem Rad auf der A65 unterwegs

Einen 71 Jahre Radfahrer hat die Polizei am Donnerstag auf der Autobahn 65 bei Kandel aufgegabelt. Zum Artikel

Der Mann hat viel zu erzählen: die Memoiren von Ex-„Bild“-Chef Kai Diekmann

Der langjährige „Bild“-Chefredakteur Kai Diekmann hat seine Memoiren veröffentlicht. Es ist ein Buch über die Mechanismen von Medien, Macht und Politik, das einen Paradigmenwechsel aufzeigt: Journalisten sind nicht nur Beobachter und Berichterstatter, sondern längst auch Akteure. Zum Artikel

Blumen mehr und mehr im Mittelpunkt

Die beiden Bundesgartenschau-Gelände sind grundverschieden. Das gilt auch für die Auswahl der Pflanzen im Luisenpark und auf Spinelli. Zum Artikel

Die Scorpions in der SAP-Arena

In der Mannheimer SAP-Arena präsentiert die deutsche Hardrock-Legende Scorpions ihr neues Album „Rock Believer“ und gibt mit seiner „Ukraine version“ ihres Welthits „Wind of Change“ ein Statement gegen den russischen Angriffskrieg Krieg gegen die Ukraine ab. Zum Artikel

Mit diesen Tipps begeistern Sie Kinder fürs Wandern

Wandern ist ein Naturerlebnis für die gesamte Familie. Nur: Geht es auf Familientour, braucht der Nachwuchs oft Extra-Anreize. Tipps, wie Sie ihre Kinder motivieren. Zum Artikel