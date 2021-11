Mehr als zwei Jahre nach dem Tod des US-Sexualstraftäters Jeffrey Epstein hat der Prozess gegen seine langjährige Vertraute Ghislaine Maxwell mit schweren Vorwürfen der Anklage begonnen.

Die Staatsanwältin bezeichnete die 59-Jährige am Montag vor einem Bundesgericht in New York als „gefährliche“ Frau, die Epstein Minderjährige zum „sexuellen Missbrauch serviert“ habe. Bei einer Verurteilung droht der Tochter des britischen Medienmoguls Robert Maxwell jahrzehntelange Haft.

Die US-Justiz wirft Maxwell vor, über Jahre Minderjährige für Epstein rekrutiert zu haben, die dann von dem Finanzinvestor missbraucht wurden. Maxwell – die „beste Freundin und rechte Hand“ Epsteins – habe sich das Vertrauen der Mädchen erschlichen und später geholfen, „missbräuchliches sexuelles Verhalten zu normalisieren“.

Maxwell wird in sechs Anklagepunkten Sexhandel zur Last gelegt. Im Zentrum des Prozesses stehen vier mutmaßliche Epstein-Opfer. Zwei von ihnen waren zum Zeitpunkt des sexuellen Missbrauchs nach eigenen Angaben 14 und 15 Jahre alt.

Die Angeklagte weist alle Vorwürfe zurück. Ihr Anwalt stellte vor Gericht die Aussagen der mutmaßlichen Opfer in Frage. Das Gedächtnis der Frauen sei manipuliert worden. Die Klägerinnen hofften nun auf „einen großen Jackpot Geld“ in Zivilprozessen.