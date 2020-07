Er will selbst Millionär gewesen sein und soll sich von drei seiner Lebenspartnerinnen zusammen rund 200.000 Euro erschlichen haben. Jetzt hat die Staatsanwaltschaft Zweibrücken Anklage gegen den Mann, einen 44-jährigen Deutschen aus Ramstein-Miesenbach (Kreis Kaiserslautern), wegen gewerbsmäßigen Betrugs erhoben. Darüber hat die Leitende Oberstaatsanwältin Iris Weingardt am Dienstag informiert.

Entscheidender Hinweis nach „Aktenzeichen XY“

Der Beschuldigte soll demnach zwischen Februar 2015 und Februar 2020 über Dating Portale mit Frauen angebandelt haben und unter falschem Namen verschiedene Beziehungen eingegangen sein. Die drei Opfer, die zusammen laut Anklage 195.000 Euro verloren haben, stammen aus der Verbandsgemeinde Landstuhl (Kreis Kaiserslautern), aus dem Landkreis Karlsruhe sowie aus Berlin. Bei zwei Fällen waren auch weitere Familienangehörige betroffen. Als der Mann im Januar 2018 von den gegen ihn geführten Ermittlungen erfuhr, tauchte er unter. Schnappen konnte ihn die Polizei dann Anfang Februar in Neustadt. Der entscheidende Zeugenhinweis kam, nachdem der Fall im Februar 2020 in der Sendung „Aktenzeichen XY, Betrug spezial“ geschildert worden war. Seit dem 2. April sitzt der mutmaßliche Betrüger in Untersuchungshaft.