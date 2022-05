Die Polizeianwärterin, die bei den Polizistenmorden von Kusel ums Leben kam, war entgegen der bisherigen Darstellung nach dem ersten Schuss aus der Schrotflinte nicht sofort tot. Das geht aus der Anklage gegen den 38 Jahre alten Andeas S. hervor, über die die Staatsanwaltschaft Kaiserslautern am Dienstagmorgen informierte. Nach Angaben der Staatsanwaltschaft hatte Andreas S. zunächst mit der Schrotflinte auf die Polizistin geschossen und war davon ausgegangen, die Beamtin getötet zu haben. Dann feuerte er mit der Schrotflinte auf den 29 Jahre alten Polizisten und traf dessen Gesäß. Danach holte er sein Jagdgewehr und feuerte mit diesem auf den Polizisten. Der dritte Schuss aus dem Jagdgewehr traf den Beamten in den Kopf, was zum Tod führte. Danach suchte Andreas S., so die Staatsanwaltschaft bei der leblos auf dem Boden liegenden Polizisten nach seinen Ausweispapieren, die er ihr ausgehändigt hatte. Dabei bemerkte er, dass die junge Frau noch lebte. Daraufhin schoss er ihr, so die Anklage, mit der Schrotflinte noch einmal in den Kopf, wodurch sie verstarb.