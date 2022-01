Der Dauerregen hat am Dienstagnachmittag in Teilen der Landkreise Kusel und Kaiserslautern für überschwemmte Straßen gesorgt. In Rammelsbach (Kreis Kusel) stand die Ortsmitte unter Wasser, in Kollweiler (Kreis Kaiserslautern) einige Straßen.

Allein in der Verbandsgemeinde Kusel-Altenglan waren rund 80 Helfer im Einsatz, teils schon ab 10 Uhr morgens. Neben den Wassermassen auf den Fahrbahnen hatten sie auch mit vollgelaufenen Heizungskellern und einem „schwimmenden“ Auto zu kämpfen. In Kollweiler (Kreis Kaiserslautern) bestand die Gefahr, dass an Weihern ein Damm brechen könnte. Feuerwehr und THW pumpten Wasser ab.

Einige Seitenstraßen waren zum Teil überflutet. Mit einem blauen Auge ist der Donnersbergkreis am Dienstag davongekommen. Zwar waren vor allem im Westkreis die Pegel der Gewässer zum Teil deutlich erhöht, ein befürchtetes Hochwasser ist aber bis zum Abend ausgeblieben.