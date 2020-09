Der Anhänger eines Traktors ist am Montagmorgen in der Altspeyerer Straße in Lingenfeld ungebremst gegen eine Hauswand geprallt. Laut Polizei war der 36-jährige Traktorfahrer dort unterwegs, als sich rund 50 Meter vor dem Bahnhof aufgrund eines technischen Defekts die Deichsel des Anhängers löste, wodurch dieser unkontrollierbar wurde. Der Sachschaden wird derzeit auf rund 5000 Euro geschätzt.