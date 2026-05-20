In Saarbrücken hat am Mittwochmorgen der Prozess gegen einen 42-jähriger Deutschen begonnen. Er soll einen Gerichtsvollzieher grausam ermordet haben.

Der Mann hatte seine Wohnung in einem Mehrfamilienhaus in Bexbach (Saarpfalz-Kreis) räumen sollen. Als der 56 Jahre alte Obergerichtsvollzieher am 25. November an der Wohnung klingelte, weigerte sich Kai Uwe M., die Wohnung zu verlassen. Laut Anklage der Staatsanwaltschaft sagte er, wenn er die Wohnung verliere, werde er obdachlos und müsse in der Kälte erfrieren. Den Angaben der Staatsanwältin zufolge betrat der erfahrene Beamte aus dem Nachbarort Höchen dann die Wohnung, woraufhin Kai Uwe M. ein Jagdmesser mit einer 24 Zentimeter langen Klinge ergriff und unvermittelt gegen den Besucher einsetzte.

Der Anklage zufolge stach der Beschuldigte mindestens 13-mal massiv in Kopf, Hals, Oberkörper und Arme des Staatsdieners, um seine Wut über die Räumung abzureagieren. Weil Kai Uwe M. damit „weit über das zur Tötung erforderliche Maß Schmerzen bereitet“ habe, wie die Anklagebehörde formuliert, sehen die Strafverfolger die Mordmerkmale Heimtücke und Grausamkeit als gegeben an.

Der Beschuldigte hatte sich nach der Tat festnehmen lassen, ohne Widerstand zu leisten, und die Tötung eingeräumt. Er war zunächst in ein Gefängnis gebracht worden. Ein Experte für forensische Psychiatrie hatte dann den Verdacht formuliert, dass Kai Uwe M. an einer psychischen Krankheit leidet, die mutmaßlich tatrelevant war und die ihn zu einer Gefahr für die Allgemeinheit machen könne. Deshalb wurde der Mann in ein forensisch-psychiatrisches Krankenhaus verlegt. Nachbarn hatten von regelmäßigem Drogenkonsum des Beschuldigten berichtet. Das Haus in der Ortsmitte von Oberbexbach, in dem die Tat geschah, beherbergte früher die überregional bekannte Musikkneipe „Q“ .

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