Familie Kizil aus Grünstadt (Kreis Bad Dürkheim) will sich wie viele andere Pfälzer Familien den Traum vom Eigenheim erfüllen. Doch das könnte in Zukunft wieder eine ziemlich teure Angelegenheit werden. In den vergangenen Wochen sind die Zinsen für Baukredite drastisch gestiegen. Pfälzer Hausbauern drohen nun deutliche Mehrkosten. Worauf kommt es bei der Finanzierung nun an? Und wo liegen verstecke Kosten? Die RHEINPFALZ hat Familie Kizil begleitet und Experten zu dem Thema befragt. Den fünften Teil unseres Immobilien-Dossiers lesen Sie hier.

Weitere Recherchen und Analysen zum Pfälzer Immobilienmarkt finden Sie auf www.rheinpfalz.de/immobilien.