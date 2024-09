Familie von Angriff auf Sohn traumatisiert

Ein verstörter Jugendlicher, eine Familie in Angst, ein Dorf in Aufruhr. Das sind die Folgen eines Kriminalfalles in Wilgartswiesen. Der offenbart die Hilflosigkeit von Behörden.

Landau: Glacisstraße wird weiter aufgerissen

Zum zweiten Mal binnen zweier Monate korrigiert die Stadt Landau die Bauzeit von Moltke- und Glacisstraße. Nun soll es doch schneller gehen. Grund: Die Energie Südwest plant um.

Kerwe ohne Boxautos tut Schaustellern und Besuchern weh

Für Schausteller ist gerade Hochsaison: Eine Kerwe jagt die andere. Auf dem Hördter Fest gab es diesmal keinen Autoscooter. Was dahinter steckt und mit welchen Herausforderungen das Gewerbe zu kämpfen hat.

Grumbeerernte wie früher: Ein Fest für die ganze Familie

Hauptsächlich den Kindern wollte man zeigen, wie Landwirtschaft, insbesondere die Kartoffelernte, früher betrieben wurde. Das war das Ziel des 1. Historischen Grumbeererntefestes des Motorsportclubs (MSC). Der Erfolg spricht für sich.