Beim Weintestival „6 auf der Höhe“ in Meckenheim ist es am Samstagabend zu einer Auseinandersetzung gekommen, an der mehrere Personen beteiligt waren. Wie die Polizei mitteilt, griff eine Gruppe von rund 15 Personen gegen 23 Uhr andere Besucher an und beschädigte zwei Fahrzeuge. Einem 18-Jährigen aus Haßloch nahmen mehrere Angreifer sein Handy, den Geldbeutel und die Uhr ab. Die Haßlocher Polizei ermittelt der Mitteilung zufolge wegen Raub, gefährlicher Körperverletzung und Sachbeschädigung. Zeugen werden gebeten, sich unter Telefon 06324 9332600 oder per E-Mail an pihassloch@polizei.rlp.de mit der Polizei in Verbindung zu setzen.