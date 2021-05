[Aktualisiert 14.20 Uhr] Bei einem Schusswaffenangriff auf eine Schule im zentralrussischen Kasan sind mindestens sieben Menschen getötet worden. Das russische Anti-Terror-Komitee sprach nach der Tat am Dienstag von sieben, die Stadtverwaltung von acht Toten. Die Berichte mehrerer russischer Nachrichtenagenturen über elf Todesopfer bestätigten die Behörden ebensowenig wie Angaben zu einem zweiten Schützen. Mehrere der etwa 20 Verletzten, die ins Krankenhaus gebracht wurden, schwebten in Lebensgefahr.

Das Anti-Terror-Komitee leitete Ermittlungen wegen „Mordes“ ein, was nicht für eine terroristische Tat sprach. Die Behörde sprach von lediglich einem Täter. Laut dem Präsidenten der russischen Republik Tatarstan Rustam Minnichanow handelte es sich um einen 19-Jährigen, der festgenommen worden sei. Das russische Ermittlungskomitee erklärte, bei dem Festgenommenen handele es sich um einen 2001 geborenen Bewohner der Stadt.

Der Schütze hatte am Vormittag gegen 8.30 Uhr MESZ in der Schule das Feuer auf seine Mitschüler eröffnet. Die Schule Nr. 175 in Kasan besuchen nach Angaben des örtlichen Bildungsministeriums 1049 Schüler, zum Kollegium gehören 57 Mitarbeiter. Auf in Online-Netzwerken verbreiteten Videoaufnahmen war zu sehen, wie Menschen aus der Schule flohen, indem sie aus Fenstern im zweiten oder dritten Stock sprangen. Der Kreml kündigte die Entsendung einer Sondermaschine mit Ärzten, Psychologen und medizinischem Material nach Kasan an. Schusswaffenangriffe an russischen Schulen sind relativ selten, denn die Waffengesetze im Land sind strikt.