Die Anzahl der Opfer eines bewaffneten Angriffs auf eine Schule in der russischen Großstadt Kasan am Dienstag ist weiter gestiegen. Zwei russische Staatsagenturen berichteten am Dienstag übereinstimmend von elf getöteten Menschen - die meisten von ihnen Kinder. Auch eine Explosion soll zu hören gewesen sein. Kasan liegt etwa 720 Kilometer östlich von Moskau. In Russland hatten die Schulen erst am Dienstag nach mehr als einwöchigen Ferien begonnen.

Offenbar gab es zwei Schützen. Der zweite Angreifer ist offenbar getötet worden. Dies berichteten die russischen Nachrichtenagenturen Tass und Interfax unter Berufung auf Sicherheitskreise. Zuvor war demnach ein Jugendlicher festgenommen worden, der ebenfalls an dem Angriff beteiligt gewesen sein soll.