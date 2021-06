Eine stark betrunkene 17-Jährige ist am späten Freitagabend in Bad Dürkheim auf einen Mitarbeiter des Rettungsdienst losgegangen und hat versucht, einen Polizisten zu schlagen. Zuvor alarmierten Freunde der Jugendlichen laut Polizei den Rettungsdienst, weil sie befürchteten, dass die 17-Jährige aus dem Rhein-Pfalz-Kreis sich bei einer Feier im Stadtteil Ungstein eine Alkoholvergiftung zugezogen habe. Als die Rettungskräfte die 17-Jährige ansprachen, soll sie unvermittelt einem Mitarbeiter des Rettungsdienstes gegen den Kopf geschlagen haben. Auch gegen die hinzugerufenen Polizeibeamten setzte die Jugendliche zum Schlag an, verfehlte diese jedoch. Sie wurde laut Polizei fixiert und dem Notarzt übergeben. Ein Atemalkoholtest ergab einen Wert von 4,46 Promille. Nach Entnahme einer Blutprobe wurde die 17-Jährige, ins Krankenhaus eingeliefert. Gegen sie wird ein Ermittlungsverfahren wegen Tätlichen Angriffs auf Rettungskräfte, versuchter Körperverletzung und Beleidigung eingeleitet.