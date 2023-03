Nach dem Angriff auf Polizisten in Trier sind die Ermittler mit Durchsuchungen gegen mehrere Tatverdächtige vorgegangen. An diesem Mittwoch seien die Wohnungen von neun Beschuldigten durchsucht worden, teilten Polizei und Staatsanwaltschaft am Morgen in Trier mit. Ein Beschuldigter sei festgenommen worden. Gegen den 16-Jährigen sei bereits am Montag Haftbefehl wegen des dringenden Tatverdachts des schweren Landfriedensbruchs und des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte sowie der gefährlichen Körperverletzung erlassen worden.

Der festgenommene 16-Jährige soll an diesem Mittwoch dem Ermittlungsrichter vorgeführt werden, der entscheide, ob der Jugendliche in Haft bleibe. Die Durchsuchungen sollten der Auffindung von weiteren Beweismitteln dienen, erklärten Polizei und Staatsanwaltschaft.

Bei dem nächtlichen Einsatz in der Nacht zum 17. Februar 2023 vor der Diskothek „Secret Club“ waren fünf Polizisten - eine Frau und vier Männer - verletzt worden, zwei davon von Pfefferspray der Polizei. Als die Lage eskalierte, gab ein Polizist zwei Warnschüsse in die Luft ab, daraufhin liefen laut Polizei zahlreiche mutmaßliche Angreifer weg.

Die neun Beschuldigten, deren Wohnungen durchsucht worden seien, seien der Beteiligung an den Ausschreitungen verdächtig, hieß es in der Mitteilung. Insgesamt werde gegen zwei Beschuldigte wegen des Verdachts des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und der Körperverletzung sowie gegen zehn Beschuldigte wegen des Verdachts des schweren Landfriedensbruchs, des tätlichen Angriffs auf Polizeibeamte und der gefährlichen Körperverletzung ermittelt.