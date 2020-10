Ein Pick-Up hat laut Polizei am Freitag, 16. Oktober, 17 Uhr, in der Blocksbergstraße in Pirmasens Fliesen verloren. Der Fahrer hatte offenbar nicht bemerkt, dass die Teile von der Ladefläche fielen. Eine Streife beseitigte die Fliesen und ermittelte anschließend die Anschrift des Fahrzeughalters. Das Ergebnis bei der Kontrolle: Der 62-jährige Pirmasenser, der das Auto gefahren hatte, hatte laut Alkotest 1 Promille. Er erhält nun eine Geldbuße von 500 Euro und zwei Punkte in Flensburg.