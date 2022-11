Fußball-Zweitligist 1. FC Kaiserslautern stattet Angelos Stavridis mit einem Profivertrag aus. Über die Laufzeit macht der Verein keine Angaben. Der 19 Jahre alte Stürmer wird nur „Gekas“ genannt. Stavridis kam 2015 vom 1. FC Saarbrücken zur U17 des FCK. Über die einzelnen Jugendmannschaften sowie die U21 spielte sich der Angreifer nun in die Profimannschaft. Schon im Fanspiel im Juli in Schifferstadt spielte Stavridis mit. Er fuhr mit ins Trainingslager der Profis nach Mals. Dort brach er sich aber den Knöchel. Seit Wochen ist der Linksfuß wieder fit.

„Ich freue mich, dass wir Gekas auch weiterhin auf seinem Weg und bei seiner Entwicklung begleiten werden. Er hat eine starke Bindung zum FCK und hat bereits in der Vorbereitung gute Eindrücke hinterlassen. Er ist ein wichtiger Teil unseres „Betze-Weges“, auf dem wir junge hungrige Spieler ausbilden und ständig verbessern wollen“, erklärt FCK-Geschäftsführer Thomas Hengen.

„Diese Unterschrift ist für mich etwas ganz Besonderes, da ich mittlerweile schon seit acht Jahren beim FCK spiele, also nahezu meine komplette Jugend hier verbracht habe, und natürlich immer davon geträumt habe, hier einmal Profi zu werden. Vor drei, vier Jahren stand ich noch als Balljunge vor der Westkurve und heute darf ich auf dem Feld stehen, das ist für mich kaum in Worte zu fassen. Als ein Junge, der hier in der Region aufgewachsen ist, gibt es nichts Größeres, als beim FCK seinen ersten Profivertrag zu unterschreiben“, sagt Angelos Stavridis.