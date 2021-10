Der Angeklagte im Heidelberger Prozess um drei Paketbomben, von denen zwei im Februar bei den Firmen Lidl und Wild explodierten, ist wieder auf freiem Fuß. Wie eine Sprecherin des Heidelberger Landgerichts am Dienstag bestätigte, steht der angeklagte Rentner nicht mehr unter dringendem Tatverdacht. Zu dieser Überzeugung kam das Gericht nach zwei Gutachten gekommen, die noch nicht in den Prozess eingeführt wurden. Der Haftbefehl gegen den Mann sei trotzdem sofort aufgehoben worden, teilte die Sprecherin mit. Er hatte zuvor sieben Monate in Untersuchungshaft verbracht. Im Februar war in der Lidl-Zentrale in Neckarsulm im Kreis Heilbronn und bei den Eppelheimer Wild-Werken im Rhein-Neckar-Kreis jeweils eine Paketbombe explodiert. Vier Menschen wurden verletzt. Eine dritte Paketbombe, adressiert an den Kindernahrungshersteller Hipp im bayerischen Oberpfaffenhofen, konnte im Paketzentrum am Münchner Flughafen abgefangen werden. Der Angeklagte bestritt die Taten stets.