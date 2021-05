Angebrannte Milch auf dem Herd hat am frühen Samstagmorgen um 4.38 Uhr die Feuerwehr auf den Plan gerufen. Laut Polizei wurde ein Küchenbrand in Germersheim gemeldet. Bis zum Eintreffen der Wehr hatten die Bewohner das Feuer bereits selbst löschen und das Haus verlassen können. Sie kamen mit einem Schrecken davon, in der Küche entstand weiterer Sachschaden.