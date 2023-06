Fachkräfte, Ausbildung und Allgemeines: An Unternehmen, Arbeitnehmer und dabei vor allem auch an junge Menschen richtet sich die Pfalz-Tour der Industrie- und Handelskammer (IHK) für die Pfalz. Die Rundreise steigt nächste Woche. Sie beginnt am Montag in Ludwigshafen.

„Wir bei Ihnen vor Ort“ – unter diesem Motto sind die Fachkräfteberater der IHK mit einer Art Roadshow unterwegs. An fünf Terminen in verschiedenen Städten der Pfalz stehen sie als Ansprechpartner bei Fragen zu Fachkräften, Ausbildung sowie zur IHK Pfalz selbst zur Verfügung. Die erste Station der Berater ist Ludwigshafen. Dort macht das IHK-Team am Montag, 19. Juni, von 11 bis 16 Uhr auf dem Berliner Platz Station. „Sonst kommen die Leute zu uns, jetzt kommen wir zu den Leuten. Das ist die Idee dahinter“, sagt Stefanie Lenz, Teamleiterin Fachkräftesicherung bei der IHK.

Aus- und Weiterbildungstipps

Die Experten geben bei ihrer Tour Tipps zum Finden, Halten und Qualifizieren von Fachkräften und haben Informationen rund um Aus- und Weiterbildung. Schülern biete die IHK vor Ort etwa einen Praktikumsleitfaden an und stelle Ausbildungsberufe vor. Auch Studierenden und Angestellten könne die IHK weiterhelfen, sagt Lenz, etwa bei Fragen zu Möglichkeiten der Weiterqualifizierung. Firmen hätten vielfältige Fragen, etwa, ob ihr Internetauftritt für die Suche nach Personal geeignet sei. Oder was die Beschäftigung von Fachkräften aus dem Ausland angehe.

Fehlende Fachkräfte zählen zu den aktuell größten Unsicherheitsfaktoren in der Wirtschaft. Geeignetes Personal zu finden, wird für viele Firmen immer schwieriger. Die IHK betont, sie wolle den Unternehmen helfen, die Folgen des Fachkräfte-Engpasses zu mildern.

Die Termine

IHK-Experten vor Ort, jeweils von 11 bis 16 Uhr:

19. Juni: Ludwigshafen, Berliner Platz;

20. Juni: Kaiserslautern, Stiftsplatz;

21. Juni: Pirmasens, Hauptstraße (vor H&M);

22. Juni: Landau, Rathausplatz;

23. Juni: Neustadt, Fußgängerzone, Kriegerdenkmal.