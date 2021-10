Ende des Jahres 1993 nahm in Worms einer der größten Skandale der deutschen Rechtsgeschichte in der Nachkriegszeit seinen Lauf. Männer und Frauen, ganze Familien wurden verhaftet unter dem Vorwurf, 16 Kinder, eigene Kinder, Nichten und Neffen, auch ein Baby, sexuell missbraucht zu haben, hundertfach. 25 Erwachsene wurden schließlich in drei so genannten Worms-Prozessen angeklagt. Die Großmutter vermeintlich geschändeter Kinder starb in ihrer U-Haftzelle an einem Herzinfarkt. Die anderen 24 Angeklagten wurden samt und sonders freigesprochen.

Wie könnte sich ein solches Drama heutzutage abspielen, in unserer social-Media-beherrschten Zeit? Ferdinand von Schirach, einst prominenter Strafverteidiger, nun Bestseller-Autor („Terror“, „Schuld“, „Der Fall Collini“), hat die Worms-Prozesse ins 21. Jahrhundert transformiert, in eine Fiktion mit sehr starken Anleihen an die tatsächlichen Wormser Vorgänge. Die Serie wurde vorab beim Festival „Cannesseries“ mit zwei Hauptpreisen bedacht. Weiterlesen