Ein angeblicher Handwerker hat einer 82-jährigen Frau einen niedrigen fünfstelligen Bargeldbetrag aus deren Wohnung in der Breslauer Straße in Speyer gestohlen. Wie die Beamten mitteilten, klingelte der Mann am Dienstag gegen 12.20 Uhr bei der Frau und täuschte vor, dass es in der Nachbarschaft einen Wasserrohrbruch gegeben habe und er daher die Anschlüsse der Dame auf „braunes Wasser“ prüfen müsse. Der Betrüger forderte die Seniorin mehrfach auf, bei laufendem Wasser Auffanggefäße zu holen und nutzte dabei offenbar die Gelegenheit, das Geld aus der Wohnung zu entwenden. Der Diebstahl fiel der Geschädigten erst am Folgetag auf. Die Polizei bittet um Hinweise auf den Täter unter 06232 1370 oder per E-Mail an pispeyer@polizei.rlp.de.