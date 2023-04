Der Stromverbrauch in der Pfalz: Auf dem Land oft am höchsten

Auch in der Pfalz ist im vergangenen Jahr kräftig Strom gespart worden. In ländlichen Gebieten mit größeren Wohneinheiten ist dabei oft mehr Energie benötigt worden als in Städten. Woran das liegt – und wie man sparen kann. Hier geht’s zum Artikel.

Geplante Lauterbach-Entführung: Prozess ab Mai - auch Pfälzer beteiligt

Sie sollen den Umsturz Deutschlands und die Entführung von Karl Lauterbach geplant haben: Das Oberlandesgericht Koblenz hat die Anklage gegen fünf mutmaßliche Mitglieder einer Terrorgruppe zugelassen – darunter ein Pfälzer und eine frühere Mainzer Religionslehrerin. Hier geht’s zum Artikel.

Wolf: Angebliche Sichtungen sorgen für Aufregung

Ist es tatsächlich ein Wolf? Oder streift seit einigen Tagen ein Hund durch Frankenthal und das angrenzende Umland, der dem eng verwandten Raubtier lediglich sehr ähnlich sieht? Wir haben Experten gefragt. Hier geht’s zum Artikel.

Hitler-Bild aufgestellt und Kunden beschimpft: Attacken auf Erotiktreff

Das letzte Sexkino von Ludwigshafen steckt in Schwierigkeiten. Seit etlichen Monaten sieht sich der Betrieb wiederkehrenden Attacken durch Jugendliche ausgesetzt. Jetzt wurde nachts ein Hitler-Bild vor die Tür gestellt. Die Polizei ermittelt. Hier geht’s zum Artikel.

Radioaktive Abfälle werden wohl noch länger in Philippsburg bleiben

Die letzten drei Atomkraftwerke in Deutschland werden zum 15. April abgeschaltet. Doch viele Aufgaben der nuklearen Sicherheit bleiben. In Philippsburg, wo lange zwei Reaktoren liefen, lagert radioaktiver Müll – und das wird noch lange so bleiben. Hier geht’s zum Artikel.

Bei Online-Hetze: Richter sollen Konto sperren dürfen

Durch ein neues Gesetz sollen sich Betroffene besser gegen digitale Gewalt zur Wehr setzen können. Ein ganz neues Instrument wird nach den Plänen des Justizministeriums eingeführt. Hier geht’s zum Artikel.

Die andere Schule: „Glückliche Kinder lernen von allein“

Internationale Schulen sind kein gängiges Bildungsmodell – auch, weil sie privat geführt sind und eine Stange Geld kosten. Nicht nur für ausländische Fachkräfte aber sind sie eine gesuchte Alternative. In der Pfalz betreibt eine Schweizer Firma zwei Schulen. Kann deren Art des Lernens Vorbild sein? Hier geht’s zum Artikel.

Die Pläne der Ampel für die Cannabis-Legalisierung

Die Ampel-Pläne, den Cannabiskonsum straffrei zu machen, sollen noch in diesem Jahr umgesetzt werden. Anders als bislang vorgesehen, soll das Rauschmittel nicht in lizenzierten Geschäften und Apotheken gekauft werden können. Hier geht’s zum Artikel.

Elterninitiative für Kita-Plätze: „Stehen unter Umständen vor Existenzproblem“

Es gibt zu wenige Kita-Plätze. Um darauf aufmerksam zu machen, hat sich vor wenigen Wochen eine Elterninitiative im Kreis Kaiserslautern gebildet. So machen die Eltern auf ihr Anliegen aufmerksam. Hier geht’s zum Artikel.

Offen für Neues und Kampf gegen Klischees: Emely Höfli (24), Metzgermeisterin

Um die 50, männlich, blutverschmierte Schürze, darunter ein Bäuchlein: So stellen sich viele einen Metzgermeister vor. Diesem Vorurteil entspricht Emely Höfli so gar nicht – mit gerade mal 24 Jahren ist sie bereits im Besitz des Meisterbriefs. Hier geht’s zum Artikel.

Mit Patisserie „Schneebesen“ in der Heimat angekommen

Annica Bergemann ist überglücklich. Innerhalb von vier Monaten ist es ihr gelungen, ihr Herzensprojekt zu verwirklichen: Eine eigene Patisserie. Zur Eröffnung wurde sie mit Rührbesen überhäuft. Hier geht’s zum Artikel.