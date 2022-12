Ein Großaufgebot von Rettungskräften und Feuerwehren ist am Mittwoch gegen 13 Uhr in die Flomersheimer Straße in Heßheim gerufen worden. Nach Angaben der Feuerwehr Frankenthal wurde der Integrierten Leitstelle in Ludwigshafen zunächst ein medizinischer Notfall mit einer bewusstlosen Person und einem leichten, vermutlich chemischen Geruch gemeldet.

Vor Ort schlug jedoch kein Messgerät Alarm. Sowohl der Rettungsdienst mit seinen Kohlenstoffmonoxid-Warnmessgeräten, als auch die nachalarmierte Feuerwehr der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim und der Messtechnik-Gerätewagen des Gefahrstoffzuges des Rhein-Pfalz-Kreis konnten keine Hinweise auf Chemikalien ausmachen. „Im gesamten Haus konnten keinerlei Hinweise auf den angeblich wahrgenommenen Geruch festgestellt werden. Sämtliche CO-Warner des Hauses bleiben ebenfalls ohne Anzeige“, heißt es in der Mitteilung der Feuerwehr. Ein Sprecher der Polizei Frankenthal sagte auf RHEINPFALZ-Anfrage, dass auch die Auswertung der Luftproben bei der BASF keine Auffälligkeiten gezeigt hätten.

Drei Personen ins Krankenhaus

Während des Einsatzes klagten allerdings auch zwei Mitarbeiter des Rettungsdienstes über Unwohlsein und wurden vorsorglich in ein Krankenhaus zur Untersuchung gebracht. Eine Bewohnerin des Hauses wurde zur weiteren medizinischen Abklärung ebenfalls in eine Klinik gefahren. Die Polizei vermutet eine natürliche Ursache und wird dem Sprecher zufolge keine Ermittlungen einleiten.

Im Einsatz waren insgesamt 80 Rettungskräfte und 25 Fahrzeuge von der Feuerwehr der Verbandsgemeinde Lambsheim-Heßheim, der Feuerwehr Frankenthal, der Messtechnik-Gerätewagen des Rhein-Pfalz-Kreises aus Neuhofen und eine große Anzahl von Rettungsfahrzeugen sowie der Leitende Notarzt und der Organisatorische Leiter des Rettungsdienstes.