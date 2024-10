Markus Anfang, Trainer des 1. FC Kaiserslautern, ist weiter zuversichtlich, dass seine Mannschaft in die Erfolgsspur zurückfindet – und dass sie dem Druck standhalten kann. Am Samstag gegen den SC Paderborn (20.30 Uhr, Liveblog auf rheinpfalz.de) wird der FCK beweisen können, ob die Worte des Trainers etwas zählen. Die letzten fünf Spiele hat der FCK nicht gewonnen. „Das Problem grundsätzlich ist, dass es die Mannschaft nicht schafft, über einen längeren Zeitraum, am besten über die komplette Spielzeit ihre Stärken auf den Platz zu bringen. Wir hatten jetzt nicht das Problem, dass die Jungs nicht wissen, was sie machen sollen. Wir müssen die Konzentration hochhalten und müssen immer wieder da sein, in den Momenten, wo wir das dann auch brauchen für unser Spiel. Das ist schwierig. Das ist eine Konzentrationssache“. sagt Anfang.

Die Ostwestfalen haben in dieser Zweitliga-Saison noch kein Spiel verloren. „Das ist eine richtig gute Mannschaft“, sagt Anfang: „Sie spielt aggressiven Fußball und hat in der Offensive eine gute Durchschlagskraft. Paderborn spielt schlauen Fußball.“

Anfang erstarrt aber auch nicht in Ehrfurcht. „Wir sind auch gut aufgestellt und können Spiele zu Null gestalten. Da gehört aber nicht nur unsere Abwehrreihe dazu. Das fängt vorne an“, sagt Anfang.

41.032 Karten sind bislang für das Spiel verkauft. Anfang muss weiter auf Jan Gyamerah (Adduktoren), Aaron Opoku (Adduktoren und Schambein), Kenny Prince Redondo (Zeh), Almamy Touré (Sehne) sowie Boris Tomiak (Bänderriss) verzichten. Dafür rückt Frank Ronstadt wieder in den Kader – erstmals seit Monaten. Zuletzt spielte der Abwehrspieler im Testspiel gegen 1860 München Ende Juli für den FCK.