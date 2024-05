Der Haßlocher Bodybuilder André Hoffmann ist sehr erfolgreich. Seine Siege sind auch deshalb besonders, weil er im Gegensatz zu seinen Konkurrenten nur ein Bein hat. Hoffmann fiebert dem nächsten Monat entgegen. Am 1. und 2. Juni tritt der Bodybuilder aus Haßloch im spanischen Alicante beim Wettkampf „Olympia Amateur“ an, für den er sich als Sieger seiner Klasse „Men’s Physique“ auf den Dennis-Wolf-Classics qualifiziert hat. Der 38-Jährige hat nur ein Bein. Im Wettkampf tritt er gegen „zweibeinige Männer“ an. Warum er sich nicht behindert fühlt, lesen Sie hier ...