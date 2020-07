Das Andechser Bier- und Straßenfest fällt in diesem Jahr coronabedingt aus. Der Gemeinderat hat die Absage mit Mehrheit beschlossen. Die neun Ratsvertreter von AfD und HLL stimmten gegen eine Absage des größten Haßlocher Festes. Überlegt werde, „eine Art Ersatz“ anzubieten, sagte der Erste Beigeordnete Tobias Meyer (CDU). Dafür seien noch Abstimmungsgespräche erforderlich. Möglich wäre beispielsweise, dass einzelne Schausteller an verschiedenen Stellen im Ort einen Stand aufbauen, eine „Andechser-Box“ zum Mitnehmen oder eine Online-Aktion. Bei einer Gegenstimme wurde der Antrag von Daniel Roth (FDP) beschlossen, das Bierfest 2021 „möglichst an zwei Wochenenden“ zu veranstalten. Geprüft werden soll, ob eine solche Verlängerung von den zusätzlichen Kosten sowie der Bereitschaft der Vereine und Schausteller her machbar wäre.Hier lesen Sie mehr.