Die rheinland-pfälzischen Sozialdemokraten feiern sich, ihr neues Führungsduo und das alte, das den Übergang so geräuschlos eingefädelt hat. Parteichefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler statten die Delegierten auf einem außerordentlichen Landesparteitag in Mainz mit einem satten 98,9-Prozent-Ergebnis aus. Der letzte Akt im Meisterstück 2.0 ist der SPD Rheinland-Pfalz am Samstag beim außerordentlichen Landesparteitag in Mainz gelungen. Der SPD-Landesvorsitz ging von Roger Lewentz (61) an die SPD-Fraktionschefin im Landtag, Sabine Bätzing-Lichtenthäler (49), über. 80 Tage zuvor hatte der Südpfälzer Alexander Schweitzer (51) das Ministerpräsidentenamt von Malu Dreyer (63) übernommen. Als Meisterstück galt bisher, wie der damalige Ministerpräsident und Parteivorsitzende aus der Pfalz, Kurt Beck, 2012/13 die eigene Nachfolge geregelt hat.

Hier geht’s zum vollständigen Text

Ein Interview mit SPD-Chefin Sabine Bätzing-Lichtenthäler lesen Sie hier

Zum Porträt der neuen Landes-SPD-Vorsitzenden

Der Kommentar zum Parteitag

Bericht vom Parteitag