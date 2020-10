Leichte Verletzungen hat ein 24-jähriger Radfahrer aus Speyer bei einem Verkehrsunfall erlitten, der sich am Montag gegen 13.05 Uhr an der Kreuzung von Conrad-Hist- und Josef-Schmitt-Straße ereignet hat. Wie die Polizei am Mittwoch berichtete, übersah eine 40-jährige Speyererin, die mit ihrem Auto auf der Josef-Schmitt-Straße in Richtung Theodor-Heuss-Straße fuhr, den aus der Conrad-Hist-Straße kommenden Radfahrer. Der 24-Jährige hatte an der Stelle eigentlich Vorfahrt. Beim Zusammenstoß mit dem Auto stürzte der Radler und zog sich Prellungen an der Schulter zu. Den Sachschaden beim Unfall beziffert die Polizei auf rund 1300 Euro.