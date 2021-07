[Aktualisiert 18.55 Uhr] Die ersten Impfaktionen an weiterführenden Schulen in Speyer sind fix: Am Freitag, 9. Juli, können sich Schülerinnen und Schüler ab zwölf Jahren am Hans-Purrmann-Gymnasium (HPG) impfen lassen. Am Donnerstag, 15. Juli, steht eine zweite Aktion an der Berufsbildenden Schule (BBS) an. Das teilten HPG-Schulleiter Ronny Wolf und der Speyerer Mediziner Professor Dr. Gerald Haupt am Freitag mit. Sie organisieren die Aktion gemeinsam. Geimpft wird am 9. Juli im HPG mit dem Vakzin von Biontech. Laut Haupt stehen 1000 Impfdosen zur Verfügung, die Haupt von geplatzten Impfterminen in seiner Praxis und von Kollegen hat.

Mehr als 100 Anmeldungen

Nach Aussage von Wolf haben sich bereits 100 Schülerinnen und Schüler des HPG für die Aktion angemeldet. Der Rektor rechnet damit, dass weitere 100 im Laufe der kommenden Woche dazukommen werden. Die restlichen Impfdosen für die erste Aktion sollen für Schülerinnen und Schüler anderer weiterführender Schulen in der Domstadt zur Verfügung stehen. Sie bekommen die Informationen zur Anmeldung, die laut Wolf ab Dienstag möglich sein soll, an ihrer Schule.

15 Helfer im Einsatz

Gerade mit Blick auf die Delta-Variante des Coronavirus hält Mediziner Haupt eine Impfung von Kindern und Jugendlichen ab zwölf Jahren für erwägenswert. „Entwicklungen in Ländern mit hoher Impfquote wie Israel oder auch Großbritannien zeigen, dass eine Infektion mit der Deltavariante im Wesentlichen durch die Ungeimpften getriggert wird, auch Kinder und Jugendliche gehören zu den Beförderern der Infektionen“, teilt er mit. Die Zweitimpfung soll laut dem HPG-Rektor am 30. Juli in dem Gymnasium erfolgen. Wer zu dieser Zeit noch im Urlaub sei, können zu einem späteren Zeitpunkt in der Schule oder voraussichtlich in Haupts Praxis geimpft werden. Zehn bis 15 Helfer, darunter auch Mediziner aus der Elternschaft der HPG-Schüler, werden kommende Woche im Einsatz sein.

Haupt hatte in Speyer bereits zwei große Impfaktionen in der Auestraße zusammen mit Unternehmer Peter Bödeker und der Stadt Speyer organisiert. Am Sonntag findet dort die dritte Impfaktion statt.