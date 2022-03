Unbekannte haben in der Zeit zwischen Freitagabend, 19.45 Uhr, und dem frühen Samstagmorgen, 0.45 Uhr, in Speyer an rund 20 Fahrzeugen jeweils mindestens einen Reifen zerstochen. Laut Polizei ereigneten sich die Taten in der Fuchsweiher- sowie in der Lindenstraße. Der Gesamtschaden beläuft sich auf rund 2000 Euro. Sachdienliche Hinweise zu dem oder den Tätern nimmt die Polizei in Speyer, Telefon 06232 137-0, E-Mail: pispeyer@polizei.rlp.de, entgegen.