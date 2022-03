Die neue US-Botschafterin in Deutschland, Amy Gutmann, sieht keinen Grund, an der außenpolitischen Entschlossenheit der deutschen Regierung zu zweifeln. Deutschland sei von Tag 1 bereit gewesen, der Aggression Russlands entgegenzutreten, und stehe völlig hinter den Sanktionen gegen Moskau, sagte die 72-jährige Diplomatin am Mittwoch in einem Pressegespräch in Frankfurt. Sie sei überzeugt, dass auf die von Bundeskanzler Olaf Scholz konstatierte „Zeitenwende“ in der Außen- und Sicherheitspolitik die nötigen Taten folgten.

Berlin wolle sich konsequent unabhängig von russischen Energieimporten machen, lobte Gutmann, die seit dem 17. Februar die Regierung von US-Präsident Joe Biden in Berlin vertritt. Das dies seine Zeit brauche, sei normal. Russlands Krieg gegen die Ukraine und gegen die Demokratie habe die transatlantische Beziehung gestärkt, ergänzte sie und betonte: „Wir werden bis auf Weiteres keinen Mangel an Optionen haben, die Sanktionen gegen Russland auszuweiten.“ Gutmann zufolge steht die US-Militärpräsenz in Deutschland auch in Zukunft nicht in Frage. Deren Ziele seien ausdrücklich defensiver Natur, betonte sie. Stützpunkte wie die Air Base Ramstein hätten überparteiliche Unterstützung im US-Kongress.