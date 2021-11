Das „Christkind-Postamt“ im niedersächsischen Himmelpforten nimmt am Freitag offiziell seine Arbeit auf. Dann werden alle eintreffenden Briefe geöffnet und beantwortet. Bisher seien rund 1000 Wunschzettel aus Deutschland und dem Ausland in Himmelpforten eingetroffen, sagte der Leiter des bundesweit ältesten Weihnachtspostamtes, Wolfgang Dipper. Mit Unterstützung von 22 Ehrenamtlichen betreibt er in der örtlichen „Villa von Issendorff“ die Schreibstube für das Christkind. Der 61-Jährige hat in dem Ort bei Stade vor 18 Jahren den Posten des Sekretärs vom Christkind übernommen. Im vergangenen Jahr trafen dort 32.000 Wunschzettel ein, davon rund 2000 aus dem Ausland.