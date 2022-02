Seit einigen Jahren versuchen deutsche Städte den Fußgängern mit bekannten Figuren oder Persönlichkeiten die Wartezeit an der Ampel zu versüßen. Doch die Figuren auf rot und grün haben noch andere Vorteile. Mit der Wahl eines Ampelmännchens können Städte ihren Charakter unterstreichen und regionale Besonderheiten hervorheben: In Frankfurt verkörpert zum Beispiel die „Fraa Rauscher“ den berühmten Apfelwein und München setzt mit homosexuellen Ampelpärchen ein Zeichen für die gleichgeschlechtliche Liebe. Auch Landau will auf Initiative von Oberbürgermeister Thomas Hirsch nachziehen und an einer Fußgängerampel in der Hindenburgstraße individuelle Ampelmännchen installieren. Welches Motiv die Stadt dafür gewählt hat, soll laut Stadtverwaltung noch ein Geheimnis bleiben. Bei der feierlichen Enthüllung am Dienstag wird es für Passanten dann endlich gelüftet.

