Wenn Deutschland seine Ziele zum Schutz der Erdatmosphäre erreichen will, darf kaum mehr Kohlendioxid in die Luft entweichen. In der Ampel wird an Gesetzen gebastelt, die es erlauben würden, CO 2 aus industriellen Abgasen oder aus der Luft zu filtern. Dann könnte das Treibhausgas eingelagert werden – oder der Chemie als Rohstoff dienen. Bisher gibt es dafür gesetzliche Hürden. Bundeswirtschaftsminister Robert Habeck von den Grünen hat seine frühere Einstellung zum CO 2 -Speichern unter dem Eindruck der sich zuspitzenden Klimakrise geändert. Auch international wird am Auffangen von CO 2 geforscht. Denn die Konzentration des Klimagases in der Atmosphäre ist bereits so hoch, dass das Einsparen von CO 2 allein nicht ausreichen wird, um den Klimawandel entscheidend zu stoppen.

