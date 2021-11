SPD, Grüne und FDP haben ihre Verhandlungen zur Bildung einer Ampel-Koalition am Montag auf Spitzenebene fortgesetzt. In Berlin kam in der Hamburger Landesvertretung die sogenannte Hauptverhandlungsrunde zusammen, der auch die jeweiligen Parteivorsitzenden und sowie SPD-Kanzlerkandidat Olaf Scholz angehören. Ziel der nun anstehenden Gespräche ist, es noch strittige Punkte aus den Verhandlungen auf Arbeitsebene auszuräumen.

Als besonders heikel gelten nach wie vor die Themen Klimaschutz und Finanzen. Zudem könnte aktuell auch die Corona-Politik eine Rolle spielen, wo es zwischen Politikerinnen und Politikern der drei Parteien ebenfalls unterschiedliche Meinungen gibt. Beim Klimaschutz hatten sich vor allem die Grünen zuletzt sehr unzufrieden gezeigt. Parteichef Robert Habeck hatte sogar von einem möglichen Scheitern der Ampel gesprochen.

Begleitet wurde der Auftakt der Gespräche der Hauptverhandlungsgruppe von Protesten von Umweltschützern. Aktivistinnen und Aktivisten der Organisation Greenpeace demonstrierten vor dem Gebäude der Hamburger Landesvertretung.