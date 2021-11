SPD, Grüne und FDP wollen in der kommenden Woche ihren Koalitionsvertrag vorlegen. Das sagten die Generalsekretäre Lars Klingbeil (SPD) und Volker Wissing (FDP) sowie der politische Grünen-Bundesgeschäftsführer Michael Kellner am Dienstag in Berlin. Wissing sagte, es sei „ein Kraftakt“. Man sei aber schneller als erwartet vorangekommen. Weitere Beratungen stehen den Angaben zufolge für Mittwoch, Freitag sowie in der kommenden Woche Montag an.

Nach zweiwöchigen Beratungen in den Facharbeitsgruppen war am Montag die nächste Phase der Verhandlungen zu einer möglichen künftigen Ampel-Koalition gestartet. Aktuell berät eine 21-köpfige Hauptverhandlungsgruppe der drei Parteien. In der Nikolauswoche ab dem 6. Dezember soll der bisherige Vizekanzler Olaf Scholz (SPD) zum Bundeskanzler gewählt werden.