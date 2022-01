An der Universität in Heidelberg hat es einen Amoklauf mit einer Schusswaffe gegeben. Eine 23-Jährige wurde dabei so schwer verletzt, dass sie später im Krankenhaus starb, drei weitere Menschen wurden verletzt. Der mutmaßliche Täter hat sich laut Polizei kurz nach der Tat selbst erschossen. Alle Informationen gibt es im RHEINPFALZ-Liveblog.