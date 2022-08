Der Prozess um die tödliche Amokfahrt in Trier geht in seine Endphase, an diesem Donnerstag sollen die Verteidiger des Angeklagten ihre Schlussplädoyers halten und so eine Prozess-Bilanz ziehen. Der mutmaßliche Fünffach-Mörder hat zwei Anwälte, einer von ihnen ist der Pfälzer Frank K. Peter. Nach ihnen hat der Todes-Fahrer das letzte Wort. Er war am 1. Dezember 2020 mit einem Geländewagen durch die Fußgängerzone der Domstadt gerast, hatte so fünf Menschen getötet und weitere teils schwer verletzt. Die Staatsanwaltschaft fordert, dass er deshalb zu lebenslanger Haft verurteilt wird. Außerdem sollen die Richter formell erklären, dass seine Schuld besonders schwer wiegt. Damit würde seine Chance auf eine vorzeitige Entlassung schwinden. Weil er offenbar psychisch krank ist, will die Anklagebehörde den Mann in einem psychiatrischen Krankenhaus unterbringen lassen. Ein Gutachter hat gesagt: Er leidet an einer paranoiden Schizophrenie und ist daher vermindert schuldfähig. Im Prozess hat er bisher geschwiegen. Das Urteil über ihn wird wohl am 16. August fallen.